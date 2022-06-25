Kavgada hayatını kaybeden Aşur Aslan ve Halil Babur'un cenazeleri, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde yapılan otopsinin ardından köylerinde defnedildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Silahlı kavgada ölen 2 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.