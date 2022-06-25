Son dakika haberleri: Silahlı kavgada ölen 2 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Silahlı kavgada ölen 2 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

25.06.2022 16:50

Edinilen son dakika haberine göre Siirt'in Pervari ilçesinde dün 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi operasyonla yakalandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde dün 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi operasyonla yakalandı.

Silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarmanın iz takip köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda zanlı, olay yerine yakın bölgede yakalandı.

Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kavgada hayatını kaybeden Aşur Aslan ve Halil Babur'un cenazeleri, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından köylerinde defnedildi.

Gökbudak köyünde dün arazi anlaşmazlığı yaşadıkları belirtilen güvenlik korucuları arasında Düğüncüler köyü mevkisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

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Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı (3) Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı (3) Son dakika haber | Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Son dakika haber | Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Silahlı kavgada ölen 2 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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