Son dakika haberi: Siirt'te köylülerin yeni gelir kaynağı olan polen hasadına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Siirt'te köylülerin yeni gelir kaynağı olan polen hasadına başlandı

Son dakika ekonomi haberi: Siirt'te köylülerin yeni gelir kaynağı olan polen hasadına başlandı Siirt'in Şirvan ilçesinde arıcılar yeni gelir kapısı olan polen hasadına başladı.

Siirt'te köylülerin yeni gelir kaynağı olan polen hasadına başlandı

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SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde arıcılar yeni gelir kapısı olan polen hasadına başladı.

Siirt'te daha önce sadece bal üreten arıcılar, korona virüs nedeniyle arı mamullerine ilginin artması ile birlikte Şirvan dağ yamaçlarında değişik türde çiçeklerle buluşan arıların taşıdığı polenleri toplamaya başladı. Vatandaşların korona virüs salgınından korunmak için arı ürünlerine yöneldiğini belirten arıcılardan Mehdi Şalk, hasadına başladıkları polenleri satarak ek gelir elde ettiklerini söyledi. Korona virüs sebebi ile arı ürünlerine özellikle de polene olan talebin arttığını belirten Şalk, "Baba mesleği arıcılık yapıyorum. Bundan 25 yıl evvel babamdan devraldım. İlk aldığımda kovanlarımız tuzaksızdı, düz kovandı. Sonra sağdan soldan edindiğim bilgiye göre kendi kendime dedim polen tuzağı deniyeyim. Polen tuzaklı kovanlar getirdik, polen tuzaklı kovanlar daha faydalı daha da ekonomiye katkısı oluyor. 230 civarında polen tuzağımız var. Burada 15-20 gün polen hasadımız oluyor. Polenler ekonomiye ek bir katkısı oluyor. Polen ek gelirdir. Katkısı oluyor muhakkak. Bal olmadığı sene ciddi bir sıkıntı içine düşüyoruz. Pandemi hastalıklarından sonra arı ürünleri ciddi bir rağbet gördü. İyisi yerlisi olduğu zaman çok ciddi bir şifa kaynağıdır. Polen,bal, propolis, bizimkiler organik ürünlerdir. Şifa kaynağıdır. Allah nasip ederse inşallah Eylül'de tekrar piyasaya sürmeyi düşünüyoruz" dedi.

Şirvan ilçesinde daha önce sadece bal üretimi yapan arıcıların artık diğer arı ürünlerini de üretmeye başladığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Şirvan eteklerinde değişik türde çiçeklerle buluşan arıların taşıdığı polenlerin 250 civarında kovanla üretmeye ve hasat etmeye başladıklarını söyledi. Demirhan, "Şirvan ilçesi arıcılık ve polen üretimi konusunda en avantajlı ilçelerden bir tanesidir. Bölge çiçek florası yönünden çok zengindir. Bu yıl ilk olması sebebi ile köyümüzden 100 kilogram civarında polen verimi bekliyoruz. Cevizlik köyümüzün poleni, yüksek dağ eteklerinde zengin flora çeşidinden elde edildiği için yüksek kalitesi ile rekabet gücü yüksek olacak zaman içinde markalaşacaktır" diye konuştu.

Koronavirüs, Şirvan, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Siirt'te köylülerin yeni gelir kaynağı olan polen hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi

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