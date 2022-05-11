Son dakika... Jandarma ekipleri çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi - Son Dakika
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Son dakika... Jandarma ekipleri çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi

11.05.2022 17:59
Son dakika... Jandarma ekipleri çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi

Son dakika haber: Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayalıklar arasında bir bidon içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayalıklar arasında bir bidon içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Siirt- Baykan ilçe Korucu mezrası kırsalında, 9 Mayıs tarihinde icra edilen operasyonda; kayalıklar arasında bidon içerisinde 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 17 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet EYP, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet RPG-7 roketatara ait anti tank mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatara ait anti personel mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatara ait anti tank sevk fişeği, 6 adet RPG-7 roketatara ait anti personel sevk fişeği, 6 adet el bombası, 3 adet el telsizi, 1 adet gece görüş cihazı, 1 adet video kamera, yarım kilo C4 patlayıcı, yarım kilo C3 patlayıcı, 92 adet elektrikli fünye, 12 adet mekanik fünye, 150 metre infilaklı fitil, 18 adet 12.7 milimetre çapında fişek, 36 adet 5.56 milimetre çapında fişek, 7 adet EYP alıcısı, 1 adet telsiz şarj cihazı, 2 adet telsiz bataryası, 10 adet şarjör kütüklüğü ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler emniyetli bir şekilde imha edildi. - ANKARA

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Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Jandarma, Mühimmat, Siirt, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Jandarma ekipleri çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi - Son Dakika


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