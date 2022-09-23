Son dakika gündem: SİVAS'TA 6 YILDA 72 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KKKA AŞISINDA 'MÜJDE' YOLDA - Son Dakika
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Son dakika gündem: SİVAS'TA 6 YILDA 72 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KKKA AŞISINDA 'MÜJDE' YOLDA

23.09.2022 11:04

Gelen son dakika haberine göre SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, pandemi döneminde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yönelik aşı araştırmasının geri planda kaldığını ancak çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, pandemi döneminde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yönelik aşı araştırmasının geri planda kaldığını ancak çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Alim, ABD ve İngiltere'deki ekiplerle beraber çalışmalarımız devam ediyor. Son aşamaya gelindi. Birkaç aya kadar KKKA aşısında müjdeli haber gelecek dedi.

Kentte son 6 yılda 882 kişinin tedaviye alındığı ve 72'sinin hayatını kaybettiği kene ısırmasıyla bulaşan KKKA hastalığına karşı aşı çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, aşı çalışmalarının son durumu hakkında bilgiler verdi. Alim, 2000'li yılların başlarında ilk vakalar ortaya çıktığında teşhisi koymakta güçlük çektiklerini belirterek, Zirai mücadele ilaçları çok fazla kullanılan Tokat, aklımıza ilk gelen şeydi. Bizler zirai mücadele ilaç zehirlenmesi olarak düşündük. Hastalarımızın kan örneklerini alarak birçok merkeze gönderdik. Acaba viral kaynaklı bir salgın var mı Herhangi bir virüsten mi kaynaklanıyor mu Bunları incelemek istedik. Daha sonra gönderdiğimiz merkezlerden çok çeşitli şeyler geldi. Bize sonuçlar henüz gelmişti ki beni kırsaldaki askeri birliklerden arayanlar oldu. Askerimizin arazide yattığını herhangi bir sıkıntısı olmadığı halde yoğun bir iç kanamadan dolayı öldüğünü ve bunların nedenini merak ettiklerini söylediler. Biz o güne kadar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile pek karşılaşmamıştık. Aslında ilimizde de vakalar vardı ancak bizler tanı koymakta oldukça geciktik. Sonraları kan örneklerimizi gönderdiğimiz merkezlerden 'Bu kanlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi antijeni ve antikoru vardır' bilgisini alınca buna yöneldik. Bu konudaki çalışmalarımızı artırdık. Kelkit Vadisi'ne yakın olduğumuzdan dolayı ilimizde özellikle yaz aylarında havaların ısınmasıyla yoğun miktarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile karşılaştık. Bu veriler sadece bize gelen hastalar. Bize gelmeyen, kaçırdığımız vakalar elbette vardır. Hastanın aile hekimine gidip gribal enfeksiyon gibi teşhisi konulduğu durumlar vardır diye konuştu. CÜ'de KKKA ile ilgili deneyimli ekibin aşı üzerinde çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Alim, Tabi koronavirüs pandemisi devreye girince Kırım Kongo Kanamalı Ateşi biraz daha geri planda kaldı. Aşı konusunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde çalışan arkadaşlarımız var. Özellikle Prof. Dr. Nazif Elaldı bu konuda bir hayli mesafe katetti. Tabi Nazif bey tek başına çalışmıyor. ABD ve İngiltere de bir ekibi var. Bu ekiple birlikte çalışmalar var gücüyle devam ediyor. Artık son aşamaya gelindi. Birkaç aya kadar bu hastalığın aşısı çıkacak ve bize müjdeli haber gelecek. Bizler de dört gözle bu haberi bekliyoruz. Görüşmelerimizde bizlere son aşamaya gelindiği bilgisi verildi dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kırım, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SİVAS'TA 6 YILDA 72 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KKKA AŞISINDA 'MÜJDE' YOLDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: SİVAS'TA 6 YILDA 72 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KKKA AŞISINDA 'MÜJDE' YOLDA - Son Dakika
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