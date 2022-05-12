Son dakika haberi! Soma'daki orman yangınında 1 hektar alan tahrip oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Soma'daki orman yangınında 1 hektar alan tahrip oldu

12.05.2022 19:59
Son dakika haberi! Soma'daki orman yangınında 1 hektar alan tahrip oldu

Son dakika haberleri... MANİSA'nın Soma ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

MANİSA'nın Soma ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bugün saat 17.15 sıralarında Soma ilçesi kırsal Büyükışıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dumanı ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede 8 arazöz, 3 dozer, 1 helikopter ve su tankerleriyle müdahale edildi. Yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınan yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberi! Soma'daki orman yangınında 1 hektar alan tahrip oldu
Son dakika haberi! Soma'daki orman yangınında 1 hektar alan tahrip oldu
Son dakika haberi! Soma'daki orman yangınında 1 hektar alan tahrip oldu
Son dakika haberi! Soma'daki orman yangınında 1 hektar alan tahrip oldu
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Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haber! BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Son dakika haber! BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye, Yangın, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Soma'daki orman yangınında 1 hektar alan tahrip oldu - Son Dakika


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