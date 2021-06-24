Son dakika haberi... Tayland'da göstericiler hükümet karşıtı yürüyüş düzenledi - Son Dakika

Tayland'da mutlak monarşinin devrilmesinin yıl dönümünü kutlayan demokrasi yanlısı göstericiler sokaklara döküldü.

The Week dergisinin haberine göre, protestocular, hükümetin istifa etmesi, anayasanın iyileştirilmesi ve monarşinin daha hesap verebilir olması yönündeki taleplerini yineleyerek, başkent Bangkok'ta yürüyüş düzenledi.

Göstericiler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrol altına alınması için büyük toplulukların bir araya gelmesini yasaklayan karara karşı çıktı.

Başkentteki yürüyüş, Kovid-19 salgını sürecinde ve protesto liderlerinin hapse atılmasından üç ay sonra düzenlenen ilk büyük eylem oldu.

Başbakan Prayut Çan-oça, yeteri kadar Kovid-19 aşısı tedariği sağlayamadığı ve salgın yönetimini başarılı şekilde yürütemediği gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer alıyor.