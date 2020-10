- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Ermenistan savaşın hukukuna ve ahlakına riayet etmeksizin kalleşçe sivilleri saldırmaktadır"- Şentop, Ermenistan... - Son Dakika

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Ermenistan savaşın hukukuna ve ahlakına riayet etmeksizin kalleşçe sivilleri saldırmaktadır"

Şentop, Ermenistan tarafından saldırıya uğrayan Gence'de

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Ermenistan ordusu tarafından vurularak 1 bebek 1 çocuk olmak üzere toplamda 13 sivilin hayatını kaybettiği ve 55 kişinin yaralandığı Azerbaycan'ın Gence kentini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ermenistan ikinci ateşkesi de ihlal ederek sivillere saldırmaya devam ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet bu kritik süreçte Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Asadov ile görüşen Şentop bu gün ise beraberindeki heyet ile sivilleri katledildiği Gence'ye geldi.

İşgalci Ermenistan'ın 17 Ekim'de sivilleri hedef aldığı bölgede 10 aylık bir bebek, 2 yaşında bir çocuk, toplamda ise 13 sivil yaşamını yitirmiş 53 kişi ise yaralanmıştı. Saldırının düzenlendiği bölgede inceleme yaparak karanfil bırakan Şentop, yaşamını yitirenlerin aileleri ile de bir araya gelerek baş sağlığı dileklerinde bulundu.

"Saldırıya uğrayan Gence'ye dikkat çekmek istiyoruz"

Gence'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olarak beraberimizde Türkiye Büyük Millet Meclisinden 4 farklı siyasi parti grubumuzdan arkadaşlarımızla beraber Pazar günü akşamı Azerbaycan ziyareti için Bakü'ye geldik. Pazar günü dün ve bugün Bakü'de temaslarımız oldu. Gence bu savaşın çatışmanın zararını en fazla gören sivil kayıpları olduğu Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri. Azerbaycan'a gelmişken burayı görmeden, burayı göstermeden dönmemiz yanlış olurdu. Bu bakımdan bütün milletvekili arkadaşlarımızla biz hep beraber burada yerinde mahallinde bu tabloyu görelim diye geldik. Buraya dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

"Ermenistan savaş suçu işlemektedir"

Türkiye olarak her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduklarını belirten Şentop, "Biz Türkiye olarak başından beri 1990'lardan itibaren Azerbaycan'ın yanında yer aldık, Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarması konusunda daima Azerbaycan'ı destekledik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün Azerbaycan'a selamlar var. Bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize selamları var. Biz dost ve kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman, her şartlarda destekledik ve destekliyoruz. Bu arkamızdaki tablo ve Gence dışında da yapılan farklı saldırılar gösteriyor ki Azerbaycan haklıdır, Ermenistan sivil hedefleri gözetmedik atış yapan Ermenistan, bombalayan Ermenistan savaş suçu işlemektedir. Bu haklı davayı destekleme konusunda sesimizi daha da yükselterek bütün dünyaya bu olanı biteni gösterme konusunda kararlıyız. Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır tarih boyunca da böyledir" dedi.

"Ermenistan savaşın hukukuna ve ahlakına riayet etmeksizin kalleşçe sivillere saldırmaktadır"

Başkan Şentop konuşmasının devamında, "Bugünkü uluslararası hukuka göre de Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında işgalcı olduğu tescil edilmiştir. 1993 yılında Birleşmiş Milletler güvenlik konseyinin kararları vardır, Avrupa Parlementosu'nun kararı vardır, AGİT kararı vardır, Avrupa konseyi parlamenterler Meclisi'nin kararları vardır. Bütün dünya Ermenistan'ın işgalci olarak tescil etmiştir. Bu sivillere yapılan saldırılar açık bir savaş suçudur, Cenevre sözleşmesine göre de savaş oluyorsa savaşın bir hukuku ahlak olur. Askerler ve askeri hedefler savaşta vurulur ve onlar çarpışırlar, siviller hedef alınmaz. Ermenistan savaşın hukukuna ve ahlakına riayet etmeksizin kalleşçe sivilleri saldırmaktadır. Bunu bütün dünyanın görmesi lazım ama üzüntü duyuyoruz. Bu konuyla güya yakından ilgilenen Minsk grubu eşbaşkanı ülkeler de dahil olmak üzere bu bölgedeki katliamı, saldırıyı, kalleşçe yapılan saldırıları ve insanlık suçlarını görmüyorlar ve buna karşı bir tavır almıyorlar. Biz biraz daha buna vesile olur diye bunu göstermeye geldik. Türkiye olarak Azerbaycan'ın daima yanındayız. Bu haklı davasına biz de Azerbaycan kadar savunuyoruz. İnşallah tez zamanda Azerbaycan ordusu muvaffak olup vatan topraklarının işgal altındaki bölümünü Karabağ'ı kurtaracaktır" diye konuştu.