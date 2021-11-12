Orman ve Su İşleri eski bakanı, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Valilik Şeref Defterini imzalayan Eroğlu'na ziyaretin anısına, Vali Işık tarafından Türk dilinin başkentini simgeleyen plaket takdim edildi.

Vali Işık'la bir süre sohbet eden Eroğlu Valilikten ayrıldı.