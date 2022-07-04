Ekipler, bir evde yapılan aramada, 5 bin 268 sentetik ecza ile tabanca ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Tekirdağ'da evlerinde 5 bin 268 sentetik ecza ele geçirilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.