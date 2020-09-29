HATAY'DA ASTSUBAY OLARAK GÖREV YAPIYORMUŞ

Kazada hayatını kaybeden sürücü İsmail Yurdagül'un, astsubay olarak Hatay'da görev yaptığı öğrenildi. Yurdagül'ün ailesiyle birlikte, daha önce görev yaptığı Karadeniz bölgesine gezi amaçlı gittiği tahmin ediliyor. Olay sonrasında TIR'ı yol kenarına park eden sürücü Mustafa Kabadayı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza sonrası Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan çiftin çocukları Mustafa ve Ertuğrul Yurdagül'ün sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.