Son dakika haberi... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

02.05.2022 20:15
Son dakika haberi... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Bir son dakika haberine göre Tokat'ta şarampole devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta şarampole devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat- Turhal Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.Y. (44) idaresindeki 06 BM 8037 plakalı Toyota marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada yaralan otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan S.Y. (49) C.Y. (17), M.B.Y. (10), C.Y. (2) ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Son dakika haberi... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Son dakika haberi... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

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Otomobil, Turhal, Tokat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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