Son dakika haberi: TOKİ dev yatırımla Elazığ'daki depremzedeler için konut inşa ediyor (1) - Son Dakika

Son dakika haberi: TOKİ dev yatırımla Elazığ'daki depremzedeler için konut inşa ediyor (1)

Son dakika haberi: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için 17 bin 800 konuttan oluşan projeyi hayata geçiriyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için 17 bin 800 konuttan oluşan projeyi hayata geçiriyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde, yıkılan veya ağır hasar gören evlerin yerine yapılması planlanan yaklaşık 20 bin konuttan inşasına başlanan 17 bin 800 konut hızla yükseliyor.

Bir yaşam alanı olarak planlanan çalışmalar kapsamında içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu konut projeleri ile depremin vurduğu Elazığ'ın daha modern, daha yaşanabilir bir kent görünümüne kavuşması hedefleniyor.

"Konutlarımızın inşası büyük bir hızla devam ediyor"

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, kentte yürütülen konut projelerine ilişkin yerinde incelemelerde bulundu.

Karabayır, AA muhabirine, Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği acı depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde yaraların hızla sarılması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Evleri yıkılan vatandaşların derdine derman olmak için başlatılan toplu konut projeleri kapsamında ilk temeli şubat ayında 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı'nın bulunduğu Sürsürü Mahallesi'nde attıklarını ifade eden Karabayır, "6 ay gibi kısa bir zaman diliminde Sürsürü Mahallesi'ndeki toplu konutlarımızı bitirdik, teslim aşamasına getirdik. Yine 6 ayda 17 bin 800 konutumuzun yapım aşamasını başlattık. Konutlarımızın inşası büyük bir hızla devam ediyor." dedi.

Karabayır, Bakan Kurum'un da çalışmaları titizlikle takip ettiğini belirterek, sadece konut değil, 824 iş yeri, 12 cami, her mahallede birer fırın yapmak suretiyle konut ihalelerinin içerisine sosyal donatıları da dahil ettiklerini dile getirdi.

"Yıl sonuna kadar yaklaşık 8 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz"

Depremzedelerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi adına pandemi sürecinde şantiyelerde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak işlerin zamanında bitirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Karabayır, kentte Bizmişen, Yemişlik, Akçakiraz, Gümüşkavak, Yazıkonak, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Rüstem Paşa ve Abdullah Paşa mahallelerindeki konut projelerinin tamamlanma sürecinin planlanan program dahilinde sıkıntısız devam ettiğini ifade etti.

Karabayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhalesini gerçekleştirdiğimiz ve yapımına başladığımız 17 bin 800 konuttan yıl sonuna kadar yaklaşık 8 binini teslim etmeyi planlıyoruz. Diğer kalan konutları da önümüzdeki yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında teslim edeceğiz. Burada önemli olan depremin üzerinden bir yıl geçmeden konutlarımızı teslim etmeye başladık. Bu 8 bin konutu yıl sonuna kadar teslim etmemiz şehirde büyük bir rahatlama sağlayacak. Sonrasında yine Cumhurbaşkanımızın ve büyüklerimizin talimatı doğrultusunda şehrin ne ihtiyacı varsa konut, sosyal donatı, okul, her ne olursa arkamızda devletimizin gücüyle TOKİ yapacaktır. Çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz."

"Türkiye'de şu anda TOKİ eliyle il bazında yürütülen en büyük rakam"

Karabayır, kent merkezinin yanı sıra depremden en çok etkilenen Sivrice, Maden ve Baskil ilçeleri ile merkeze bağlı köylerde de vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çelik konstrüksiyon evler yaptıklarını belirtti.

AFAD tarafından hak sahipliği süreci tamamlanan konutlarda ihaleye çıkmak suretiyle yaklaşık 750 konutun yapım işini başlattıklarına, her alanda devletin tüm imkanları ile depremzedelerin yanında olduğuna işaret eden Karabayır, şunları kaydetti:

"Toplu Konut İdaresi olarak bugüne kadar Elazığ'da yaptığımız ihalelerin toplam bedeli yaklaşık 5 milyar lira. Bu yatırımlar daha sonra da devam edecek. Söylediğim rakam bugüne kadar yapılan ihalelerin bedeli. Bundan sonra planlananlar bunun üstüne gelecek. Bu miktar Türkiye'de şu anda TOKİ eliyle il bazında yürütülen en büyük rakam. Bu da devletin, Cumhurbaşkanımızın, hükümetin Elazığ'a ne kadar öne verdiğinin bir kanıtı."

"Elazığ daha güvenli ve modern bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Karabayır, depremde yıkılan ya da hasar gören binaların yaşça büyük, eski yapı usullerine göre yapılmış, dayanıklı olmayan yapılar olduğuna dikkati çekti.

Bugün yapılan konutların depreme dayanaklı, radye temelli, betonarme perdeli, tünel kalıp sistemiyle yapılan, ısı ve ses yalıtımı, asansör ve benzeri donatıları olan, çevre düzeni ile daha modern konutlar olduğunu vurgulayan Karabayır, şöyle konuştu:

"Kentte yapılan bu yatırımların diğer en önemli özelliği de önceki depremlerde yapılan yatırımlar genelde rezerv konut alanları belirlenerek şehir dışında, şehire yakın yerlerde yapılıyordu. Burada işin zor kısmı göze alınarak yerinde dönüşüm de yapılıyor. Abdullah Paşa, Rüstem Paşa, Mustafa Paşa, Sürsürü, Karşıyaka buralardaki vatandaşın kötü ve dayanıksız evleri yıkılarak, yerlerine daha konforlu daha modern bir şekilde hayatlarını yaşayabilecekleri evler yapılıyor. Bunun Elazığ'a önümüzdeki senelerde hem ekonomik hem de sosyal olarak geri dönüşü olacağına inanıyoruz. Elazığ daha güvenli daha modern bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Buraya misafir olarak gelecek insanlar, Elazığ'a Malatya, Bingöl ya da Diyarbakır yolundan girdikleri zaman şehirdeki değişime hayretler içerisinde bakacak."

Son dakika haberi: TOKİ dev yatırımla Elazığ'daki depremzedeler için konut inşa ediyor (1)

Elazığ, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: TOKİ dev yatırımla Elazığ'daki depremzedeler için konut inşa ediyor (1) - Son Dakika


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