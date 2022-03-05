Son dakika haberi! TOKİ ŞANTİYESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, TOKİ şantiyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 16: 00 sıralarında Orhaneli ilçesinde meydana geldi. TOKİ şantiyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede şantiyedeki konteynerlerin tamamına yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik mücadelesiyle söndürülürken, şantiyedeki konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.