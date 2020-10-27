Son dakika haberi... Toplu taşıma ile ilgili yeni HES kodu kararı açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Toplu taşıma ile ilgili yeni HES kodu kararı açıklaması

27.10.2020 16:48
Son dakika haberi... Toplu taşıma ile ilgili yeni HES kodu kararı açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler... Afyonkarahisar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada belediye otobüslerinde HES kodu uygulamasının başlayacağı 25 Ekim tarihinin entegrasyon sürecinin devam etmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Afyonkarahisar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada belediye otobüslerinde HES kodu uygulamasının başlayacağı 25 Ekim tarihinin entegrasyon sürecinin devam etmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, halk otobüslerinde indirimli, abone, öğrenci, tam ve ücretsiz kart almak isteyen, ayrıca elinde mevcut kartı bulunan vatandaşların ulaşım kartlarına HES kodu tanımlanması işleminin başladığı kaydedildi. Söz konusu uygulama için gerekli belgeler ile 25 Ekim'e kadar müracaat edilmesinin istenilirken bugün yapılan açıklamada ise sürenin uzatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Akıllı ulaşım kartı kullanıcılarının HES kodlarını almaları ve kişiselleştirme işlemleri için 25 Ekim tarihine süre verilmiş, belirtilen süre içerisinde başvuru yapmayan vatandaşlarımızın ulaşım kartlarının askıya alınacağı duyurulmuştur. Ancak Sağlık Bakanlığı ile yapılan entegrasyon sürecinin devam etmesi ve başvuru noktalarımızda yaşanan yoğunluktan dolayı başvuru işlemleri ikinci bir duyuruya kadar uzatılmıştır." - AFYONKARAHİSAR

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Toplu taşıma ile ilgili yeni HES kodu kararı açıklaması - Son Dakika

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