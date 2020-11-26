Son dakika haberi | Trabzon'da sahte para operasyonu
26.11.2020 17:24
Son dakika haberler: TRABZON'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan 50 ve 100'lük banknotlardan oluşan 9 bin 400 TL sahte para ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
TRABZON'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan 50 ve 100'lük banknotlardan oluşan 9 bin 400 TL sahte para ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, piyasaya sahte para sunulacağı ihbarı üzerine 3 şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucu polisin durduğu otomobildeki A.B., M.B., ve C.K., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda, 100 ve 50 TL'lik çok sayıda banknottan oluşan 9 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken, şüpheliler de sorgu işlemleri için emniyete götürüldü.
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