TSE'den Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne 8 belge verildi - Son Dakika

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin (NEÜ) 8 belge aldığını söyledi.

Şahin, NEÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda yapılan TSE Belge Takdim Töreni'nde, kurumun Kovid-19 salgını sürecinde; güvenli hizmet, okul ve kampüs gibi belgelendirme işlemleri yaptığını anımsattı.

Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi'nin tüm bu çalışmaların çatısını oluşturduğunu anlatan Şahin, "Rektörlüğümüzü bu belgeyle de bir şekilde çalışmalarını taltif etmiş olacağız. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve 13810 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ile üç belgeyi birden aldı." diye konuştu.

Şahin, bu sürecin ciddi bir takım çalışması gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi, Kalite Yönetim Sistemi'ne sahiptir. Müşteri memnuniyetini takip eder, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun hizmet verir. Kendi bulunduğu sektörde 3 çok önemli belge. Şimdi 8 belge ile karşınızdayız. Daha doğrusu siz, 8 belgelik emekle onurlandırdınız. Yani kuruluşumuza destek verdiniz, güvendiniz. Bu 67 yıllık milli standardizasyon kuruluşumuzun bayrağını, meşhur logomuzu yurt dışında ciddi itibarı olan bir logodur. Burada hastalarımıza, öğretim üyelerimize, idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize, onların ailelerine güven telkin edecek bir kalite altyapısını sunduğunuz için kurumum adına tekrar müteşekkirim."

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da alıkları belgelerden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu, 8 altın belge demektir. Gerçekten bizim açımızdan çok kıymetli. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir takım çalışmasının sonucudur. Üniversitemiz için bunun bir başlangıç olduğunu söyleyelim." dedi.