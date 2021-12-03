Son dakika haberi: Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulması ilişkin beraat kararı bozulan sanıkların davasında karar - Son Dakika

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in Maltepe Askeri Cezaevi'nde alıkonulmasına ilişkin davada, haklarındaki beraat kararlarının bozulmasının ardından yeniden yargılanan iki sanığın davası karara bağlandı. Sanık Ertürk Murat Cansaran'ı müebbet hapse çarptıran mahkeme, firari sanık Orhan Arı'nın ise dosyasını ayırdı.

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in Maltepe Askeri Cezaevi'nde alıkonulmasına ilişkin davada, haklarında verilen beraat kararlarının bozulmasının sonrasında tutuklu sanık Ertürk Murat Cansaran ile firari sanık Orhan Arı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ertürk Murat Cansaran ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan tutuklu sanık Cansaran, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ertürk Murat Cansaran'ı 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan müebbet hapse çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, bozma kararının ardından kaçtığı ortaya çıkan firari sanık Eski Üsteğmen Orhan Arı'nın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Davanın geçmişi

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in Maltepe Askeri Cezaevi'nde alıkonulmasına ilişkin 2'si firari 9 sanığın İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı dava karara bağlanmıştı. Mahkeme, Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan ve Zafer Gümüş, Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek'i 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Firari sanıklar Eski Kurmay Albay Uğur Yıldız ve Binbaşı Mustafa Köroğlu'nun dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile Üsteğmen Orhan Arı'nın üzerlerine atılı suçlardan beraatına hükmetmişti.

Davanın karara bağlanmasının ardından dosya incelemesi yapan Yargıtay, 5 sanığa verilen hapis cezalarını onamış, Ertürk Murat Cansaran ve Orhan Arı'nın ise beraat kararlarını bozmuştu. - İSTANBUL