Son dakika haberi! Uluabat Gölü'ne atılan ağa takılan martıyı jandarma kurtardı - Son Dakika

Bursa'da Uluabat Gölü'ne atılan su yüzeyindeki ağa takılan martı için jandarma ekipleri seferber oldu.

Gölde devriye gezen Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı Nilüfer Asayiş Bot Timi personeli, bir martının suyun üzerinde çırpındığını fark etti.

Martının yanına giden ekipler, kuşun balık avlamak için kurulan ağların içindeki olta iğnelerine takıldığını belirledi.

Kurtarılan kuş, ekipler tarafından doğaya salındı.