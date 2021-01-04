Son dakika haberi: Uluabat Gölü sakinlerine kaldı

Son dakika gündem haberine göre Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar, yaban hayatına yaradı.

Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar, yaban hayatına yaradı. Uluabat Gölü'nde kuşlar rahat rahat besleniyor. Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'de de tedbirler alınmaya devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde Uluabat Gölü'ndeki kuşlar rahat nefes aldı. Doğa fotoğrafçıları Orhan Turhan ve Adem Deymen, sabah gün doğumundan itibaren kamuflajla saatlarce bekleyip göl hayatını kayıt altına aldı. (İHA)

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