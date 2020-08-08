Son dakika haberi! Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de yılın ilk yarısında 7 bin düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de 2020 yılının ilk yarısında 7 bin Afrikalı düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

IOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de yılın ilk 6 ayında, 7 bin düzensiz göçmenin yakalandığı, bunların yüzde 90'ının Etiyopyalı, diğerlerinin çoğunun ise Somalili olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu düzensiz göçmenlerin, daha iyi bir yaşam için Suudi Arabistan'a gitmeye çalıştığı aktarıldı.

IOM'un açıklamasında düzensiz göçmenlerin çoğunun Yemen'in güney sahillerinde özellikle Lahic, Şebve ve Hadramevt kentlerinde yakalandığı ifade edildi.

Afrika Boynuzu ülkelerinden düzensiz göçmenler, Yemen üzerinden Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.