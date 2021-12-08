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Son dakika haberi: Yabancı yatırımcılardan Türkiye'ye Kamu Özel Sektör İşbirliği övgüsü - Son Dakika

Son dakika haberi: Yabancı yatırımcılardan Türkiye'ye Kamu Özel Sektör İşbirliği övgüsü

08.12.2021 12:59

Son dakika haberi: Dünya Kamu Özel Sektör İşbirliği Uzmanları Birliği Başkanı Ziyad Alexender Hayek, Türkiye'nin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ/PPP) alanında sahip olduğu tecrübelerle, önemli bir rol model olduğunu belirterek "Türkiye, KÖİ açısından havalimanı, sağlık sistemi gibi birçok sektörde gerçekten...

Dünya Kamu Özel Sektör İşbirliği Uzmanları Birliği Başkanı Ziyad Alexender Hayek, Türkiye'nin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ/PPP) alanında sahip olduğu tecrübelerle, önemli bir rol model olduğunu belirterek "Türkiye, KÖİ açısından havalimanı, sağlık sistemi gibi birçok sektörde gerçekten harika tecrübelere sahip." dedi.

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi'nin (PPPCOE), Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğinde, 6'ncısını düzenlendiği "İstanbul PPP Haftası" sürüyor.

Hafta kapsamında, KÖİ modeli, KÖİ proje sorumluları, bürokratlar, finans kuruluşu temsilcileri ve uluslararası yatırımcılara anlatılıyor.

Programda AA muhabirine açıklama yapan PPPCOE Başkanı Eyüp Vural Aydın, KÖİ projelerine ilişkin olarak, "Malumunuz Türkiye'de önemli bir deneyim var. Biz de bu deneyimleri yurt dışından gelen yap-işlet devret konusundaki yöneticilerle paylaşmak üzere 6'ncı İstanbul PPP Haftası'nı yapıyoruz. Deneyimlerimizi aktarıyoruz ve katılımcıların deneyimlerinden bir şeyler öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa 30'dan fazla ülkeden gelen misafirlerin katıldığını belirten Aydın, "Bu ülkelerin her biri, bu kamu özel sektör iş birliği tecrübesinde birbirinden farklı seviyedeler. Burada, havalimanı, hastaneleri ve köprüleri konuşuyoruz. Deneyimlerimizi paylaşıyoruz, öğreniyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye, KÖİ alanında önemli bir rol model"

Dünya Kamu Özel Sektör İşbirliği Uzmanları Birliği Başkanı Ziyad Alexender Hayek ise zirvenin İstanbul'da gerçekleşmesinden ötürü mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zirve, sektörümüz açısından çok önemli bir toplantı. Zirve kapsamında burada olan herkes Türkiye'nin kamu özel sektör iş birliği konusundaki tecrübeleri hakkında bilgi ediniyor. Buna ek olarak dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve bu konuda uzman olan isimler tecrübelerini paylaşıyor."

Türkiye'nin KÖİ alanında sahip olduğu tecrübelerle, önemli bir rol model olduğunu belirten Hayek, "Türkiye, KÖİ açısından havalimanı, sağlık sistemi gibi birçok sektörde gerçekten harika tecrübelere sahip." dedi.

Dünya PPP Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi David Baxter de KÖİ projelerinin Türkiye'de uzun ve dikkati çekici bir tarihi olduğuna vurgu yaparak, "Ne zaman farklı ülkelere gitsem ve PPP projelerinden bahsetsem, her zaman Türkiye'de yapılan PPP projelerini ve yapılma yöntemlerini örnek olarak gösteriyorum. Çünkü uygulama açısından Türkiye dünyada birinci sınıf. Gerçekten çok büyük bir bilgi birikime ve tecrübeye sahip." ifadelerini kullandı.

Eski Dünya Bankası PPP uzmanı Mark Moseley ise büyük projelerin KÖİ ile yapılmasında daha büyük bir değer üretildiğine vurgu yaparak, "KÖİ projeleri, hükümetler için mantıklı olan seçenek." diye konuştu.

Moseley, salgının başlamasıyla birlikte ilk başta KÖİ projelerinin bu durumdan ciddi anlamda olumsuz etkileneceğinden çekindiklerini belirterek, "Çünkü ortada karışık ve uzun dönemli kontratlar vardı. Ancak kamu ve özel sektör tarafları yapılması gerekeni yaptı ve ortak bir şekilde hareket etti. Salgınla, pandeminin ortaya çıkardığı durumla ortak mücadele ederek ve anlaşarak başa çıktılar." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbeycan Bakü Hastanesi Başhekimi Dr. Azer İsmailyov da Türkiye'nin KÖİ alanında ciddi yol kaydettiğini ve tecrübe kazandığı belirterek, "Bu projelerin Türkiye'de uzun yıllardır yapıldığını biliyoruz. Biz de buraya kendi deneyimlerimizi artırmak için geldik." şeklinde konuştu.

İcbari Sigorta Strateji Baskanı Araz Nasirov ise Türkiye'nin KÖİ konusundaki deneyimlerini yakından izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin dünyada bunu en iyi uygulayan ülkelerden biri olmasından ötürü hem gurur duyuyoruz kardeş ülkemiz olarak hem de bu deneyimleri kendi ülkemizde uygulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Yabancı yatırımcılardan Türkiye'ye Kamu Özel Sektör İşbirliği övgüsü
Son dakika haberi: Yabancı yatırımcılardan Türkiye'ye Kamu Özel Sektör İşbirliği övgüsü
Son dakika haberi: Yabancı yatırımcılardan Türkiye'ye Kamu Özel Sektör İşbirliği övgüsü
Son dakika haberi: Yabancı yatırımcılardan Türkiye'ye Kamu Özel Sektör İşbirliği övgüsü

İstanbul, Türkiye, Aydın, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yabancı yatırımcılardan Türkiye'ye Kamu Özel Sektör İşbirliği övgüsü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Yabancı yatırımcılardan Türkiye'ye Kamu Özel Sektör İşbirliği övgüsü - Son Dakika
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