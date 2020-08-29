Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,035120
|1,83
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,068311
|1,65
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,059900
|1,50
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,199811
|1,41
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,080964
|1,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,033328
|3,71
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,437820
|2,77
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042258
|1,16
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,078086
|0,90
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023100
|0,89
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,074346
|4,75
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,106612
|3,53
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,093366
|3,48
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|120,004714
|2,96
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,102236
|2,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,740121
|3,79
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030755
|2,12
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,098463
|1,61
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,720448
|1,15
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,374702
|0,92
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,864844
|1,69
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,987447
|1,14
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,026950
|0,84
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,023306
|0,74
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,686266
|0,62
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102112
|0,41
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049716
|0,39
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038028
|0,39
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,126450
|0,38
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055357
|0,36
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,856729
|0,18
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,133467
|0,17
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,099624
|0,17
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059081
|0,17
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,025468
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,785236
|-0,30
|QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,211002
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,559249
|-0,15
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,042592
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021062
|-3,06
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,872208
|-2,87
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,160895
|-2,86
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,551014
|-2,56
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|13,426456
|-2,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,734619
|-2,34
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,306531
|-1,73
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050916
|-1,34
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,525117
|-0,87
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,039398
|-0,82
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,153850
|-0,36
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,246877
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,441506
|-0,89
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,277665
|-0,58
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,503497
|-0,12
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:25 - Kaynak: AA
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