Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035120 1,83 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068311 1,65 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,059900 1,50 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,199811 1,41 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,080964 1,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033328 3,71 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,437820 2,77 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042258 1,16 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,078086 0,90 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023100 0,89 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074346 4,75 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106612 3,53 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,093366 3,48 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 120,004714 2,96 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102236 2,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,740121 3,79 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030755 2,12 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,098463 1,61 Aura Portföy Değ. Fon 0,720448 1,15 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,374702 0,92 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,864844 1,69 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,987447 1,14 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,026950 0,84 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,023306 0,74 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,686266 0,62 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,102112 0,41 İş Portföy Altın Fonu 0,049716 0,39 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038028 0,39 Garanti Portföy Altın Fonu 0,126450 0,38 Deniz Port. Altın Fonu 0,055357 0,36 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,856729 0,18 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,133467 0,17 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,099624 0,17 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059081 0,17 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,025468 0,17 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,785236 -0,30 QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,211002 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,559249 -0,15 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,042592 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021062 -3,06 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,872208 -2,87 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,160895 -2,86 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,551014 -2,56 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,426456 -2,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,734619 -2,34 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,306531 -1,73 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050916 -1,34 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,525117 -0,87 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,039398 -0,82 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,153850 -0,36 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,246877 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,441506 -0,89 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,277665 -0,58 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,503497 -0,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:25 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi

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