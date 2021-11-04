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Son dakika haberi... "Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu" İstanbul'da başladı - Son Dakika

Son dakika haberi... "Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu" İstanbul'da başladı

04.11.2021 11:57
Son dakika haberi...

Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu" başladı.

İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'ndaki sempozyumun açılışında konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Yavuz Sultan Selim'in 8 yıllık bir padişahlık sürecinde 80 yıllık işler yaptığını, onun padişahlık döneminin detaylarının çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Çetin, kurum olarak Türk tarihini bilimsel yöntemlerle bütün dünyaya anlatmak gibi bir misyonları olduğunu belirterek, "Bu çerçevede sizin de bildiğiniz üzere hem süreli yayınlarımız olsun hem eser baskıları anlamında olsun, aslında Cumhuriyet döneminin en eski yayıncılarından birisiyiz. Son yıllarda özellikle eserlerimizin miktar olarak, sayı olarak da arttığını söyleyebilirim. Yavuz Sultan Selim dönemi, iktisat tarihi, siyasi tarih, askeri tarih gibi çok stratejik konularda önem arz ediyor." dedi.

Tarihi şahsiyetler üzerinden bir karalama kampanyası yürütüldüğüne, onların küçük gösterilmeye çalışıldığına dikkati çeken Çetin, tarihi şahsiyetlere sahip çıkmanın vatana sahip çıkmakla aynı önemde olduğunu dile getirdi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı Devleti'nin dini, siyasi ve mali yapılarını şekillendiren bir padişah olduğunu kaydederek, "Özellikle doğuda girdiği mücadelelerden sonra İslam dünyasının liderliğini Osmanlı Devleti'ne getirmiştir. Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'de faaliyet gösteren Portekizlilerle mücadelede aciz kalan Memluk Devleti'ne karşı da sefer düzenlemiştir. Bu seferlerin neticesinde İslam dünyasının birleştirme yönünde oldukça önemli bir adım atmıştır." diye konuştu.

Prof. Dr. Ak, Osmanlı'nın Yavuz döneminde askeri, siyasi ve ticari kazanımlarının zirve noktalara ulaştığına değinerek, sempozyumdaki 13 oturumda 54 konuşmacının Yavuz Sultan Selim ile dönemini tüm detaylarıyla aktaracaklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ak moderatörlüğünde, Prof. Dr. İdris Bostan, Prof. Dr. İlhan Şahin, Prof. Dr. Feridun Emecen ile Prof. Dr. Üçler Bulduk'un katılımlarıyla açılış oturumu yapıldı.

Etkinliğine, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Çetin ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve araştırmacı katıldı.

Yavuz Sultan Selim'e taht yolunu açan gelişmeler, liderlik ve karakteristik özellikleri gibi konuların ele alınacağı sempozyumda, 6 Kasım'a kadar 13 oturum düzenlenecek.

Son dakika haberi... Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu İstanbul'da başladı
Son dakika haberi... Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu İstanbul'da başladı
Son dakika haberi... Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu İstanbul'da başladı
Son dakika haberi... Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu İstanbul'da başladı
Son dakika haberi... Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu İstanbul'da başladı

İstanbul Üniversitesi, Yavuz Sultan Selim, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu' İstanbul'da başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... "Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu" İstanbul'da başladı - Son Dakika
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