Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya - Son Dakika
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Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya

30.03.2022 01:29

- Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya Yılan adasını kuşatan Rus donanmasına ait gemilerin "teslim ol" çağrısına rest çekerek kabul etmeyen Ukrayna askeri Roman Gribov'a memleketi Çerkasi'de, Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

- Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya

KİEV - Yılan adasını kuşatan Rus donanmasına ait gemilerin "teslim ol" çağrısına rest çekerek kabul etmeyen Ukrayna askeri Roman Gribov'a memleketi Çerkasi'de, Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenerek sürerken, Ukrayna ordusu savaşta kahramanlık örneği sergileyenlere madalya takmaya devam ediyor. Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "teslim olun" çağrısı yapmıştı. Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı. Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü. Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Vali Taburets, "Ben Ukrayna'nın ve Çerkasi'nin kahramanlarını tanıması gerektiğini düşünüyorum. Biz gerçek kahramanlara sahip olduğumuzu bir kez daha anladık. O direndi ve diğerleri için, Ukrayna için bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.

Rus askerlerine verdiği tepkiyle kahraman olan ve sosyal medyada her gün adından söz ettiren Gribov, destekleri için Ukrayna halkına teşekkür ederek, "Öncelikle Ukrayna halkına böyle bir destek için teşekkür ederim. Biz bu desteği hissediyoruz. Bu bize güç katıyor. Arkamızda güç ve doğru var. Birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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