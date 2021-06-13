Üye Girişi
Son dakika haberi! Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti - Son Dakika

Son dakika haberi! Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti

13.06.2021 20:14

Son dakika haberler... Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti Tetikçi Halit A: "Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a ders vermemiz gerektiğini söyledi; Tolgahan K. ile yüklü miktarda para karşılığı anlaştık" Azmettirici Tolgahan K.

Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti

Tetikçi Halit A:

"Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a ders vermemiz gerektiğini söyledi; Tolgahan K. ile yüklü miktarda para karşılığı anlaştık"

Azmettirici Tolgahan K. suçlamalara itiraz etse de deliller kendisini ele verdi

TRABZON - Trabzon'un Yomra ilçesinde önceki gün İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a belediye binası önünde silahlı saldırı düzenleyen ve bugün çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Halit A., mahkemedeki ifadesinde olayı Tolgahan K. ile planladıklarını ve yüklü miktarda para karşılığı anlaştığını itiraf etti.

11 Haziran Cuma sabahı saat 08.30 sıralarında Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a belediye binasına gelişinde makam aracından indiği sırada silahlı saldırı düzenleyen Halit A. ile olayın azmettiricisi Tolgahan K. sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince bugün tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Saldırıyı gerçekleştiren Halit A. ile azmettiren Tolgahan K.'nın ifadelerine ulaşıldı.

Emniyet güçlerince yakalandıktan sonra verdiği ilk ifadede, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik saldırıyı kendisinden para istediği ve alamadığı için gerçekleştirdiğini söyleyen Halit A., Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede olayı Tolgahan K. ile planladıklarını itiraf etti. Saldırı öncesi Tolgahan K. ile defalarca konuştuğunu söyleyen Halit A., saldırıyı ve sonrasını nasıl planladıklarını anlattı.

"Olaydan sonra birlikte kaçacaktık"

Halit A., ifadesinde, "Tolgahan K. ile anlaşmam vardı. Babası A.K.'yı tanırım fakat kendisi ile konuşmadım. Tolgahan K. bu iş karşılığında bana yüklü miktarda para verecekti. Olaydan sonra tespit edilmemiz durumunda birlikte kaçacağımızı planlamıştık fakat tespit edildik ve yakalandık" beyanında bulundu.

Tolgahan K.'nın kendisine olayın sebebi hakkında detaylı bilgi vermediğini söyleyen Halit A., "Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a ders vermemiz gerektiğini söyledi" dedi.

Uyuşturucu vererek ikna etmiş

Tolgahan K.'nın saldırıyı gerçekleştirmesi için kendisi ile 8-10 kez görüştüğünü, bir kez kaldığı otele gelerek kendisinin otel parasını ödediğini, çok ısrar ettiğini ve ikna için kendisine uyuşturucu verdiğini de anlatan Halit A., "Bana uyuşturucu verdi ve bu şekilde ikna etti. Aklım başımda değildi. Bilincim yerinde olsa böyle bir şey yapmazdım. Yomra Belediye Başkanı ile hiçbir sorunum yoktur. Kendisini tanımam. Hiç görüşmedim. Alıp vereceğim de yoktur" diye konuştu.

Halit A., meydana gelen olay sebebi ile çok pişman olduğunu da ifade etse de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Deliller kendisini ele verdi

Tolgahan K. ise ifadesinde azmettirici olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Mahkeme ise Halit A.'nın itirafları, Halit A.'nın olay sonrası kaçarken girdiği apartmanda Tolgahan'ı aramak için kullandığı telefonun sahibinin ifadesi, ikili arasındaki telefon görüşmelerini gösteren HTS kayıtları ve otel kayıtları ile mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Tolgahan K.'yı tutukladı.

Son dakika haberi! Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti
Son dakika haberi! Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti
Son dakika haberi! Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti
Son dakika haberi! Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti

Mustafa Bıyık, Trabzon, Saldırı, Yomra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi Köpeklerinin kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı 19:45 Köpeklerinin kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek 19:26 Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek
5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü 19:01 5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı 18:31 Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı 17:44 "Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi
Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek 17:11 Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı 16:20 Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı

Son Dakika Haberleri
18:12 PCR testinin pozitif çıkan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
18:01 Çocuğunu parka götürürken hayatını kaybetmişti! Okan Karaten'i ailesinden koparan anların yeni görüntüleri çıktı
17:53 Günün merakla beklenen maçında İngiltere, Hırvatistan'ı rahat geçti
17:50 Müsilaj Hatay'da panik yarattı ama korkulan olmadı
17:45 Afrin'de hastaneye saldıran teröristleri, Mehmetçik vurdu
17:44 "Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi
17:20 Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor
17:10 Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık
16:49 Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı
Ankaragücü'nde Atakan Rıdvan Çankaya, Fransız ekibi Nantes'ın radarına girdi Ankaragücü'nde Atakan Rıdvan Çankaya, Fransız ekibi Nantes'ın radarına girdi         
20:10
Son Dakika: Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz aşı uygulandı Son Dakika: Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz aşı uygulandı         
19:55
Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor         
19:43
Attila Szalai: Mesut Özil, EURO 2020'de Türkiye ve Almanya dışında Macaristan'ı da destekleyecek Attila Szalai: Mesut Özil, EURO 2020'de Türkiye ve Almanya dışında Macaristan'ı da destekleyecek         
19:16
Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü         
18:51
PCR testinin pozitif çıkan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı PCR testinin pozitif çıkan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı         
18:12
Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor         
17:20
Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık         
16:57
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu         
15:30
Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde         
15:14
Milli Savunma Bakanlığı'ndan nefes kesen video: Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden Milli Savunma Bakanlığı'ndan nefes kesen video: Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden         
14:13
Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu         
13:59
Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var         
13:31
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 20:26:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement