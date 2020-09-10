Son dakika haber... Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Çubukçu Çıkmazı Sokağı'ndaki denetimlere katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, girdiği iş yerlerinde işletme sahipleri ve yöneticilerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Durakta bekleyen otobüslerde de denetim yapan Polat, şoförlerden Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasını kullanmalarını istedi.

Polat, denetim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde her gün geniş çapta koronavirüs denetimlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Dün itibarıyla bir karar aldıklarını, karantina kurallarına uymayanları KYK yurtlarında misafir edeceklerini ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yaptığımız tüm masrafları onlardan tahsis edeceğiz. İnşallah bunlara gerek kalmaz. Vatandaşımız kendi sağlığı ve toplumun sağlığı için evde kalırlar. 100'ün üzerinde filyasyon ekibimiz de çalışıyor. Bunun dışında kurduğumuz mahalle denetim ekiplerimiz de her gün evde kalan vatandaşlarımızı kontrol ediyor. Bundan sonra yazdığımız cezaları tahsil etmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Yozgat'ımızın sağlığı için herkesin alınan tedbirlere uymaları gerektiğini düşünüyoruz."

Denetime Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Ekrem Mengi, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş da katıldı.