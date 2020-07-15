Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Boyacıoğlu, mesajında, ülke demokrasisine yönelik gerçekleştirilen 15 Temmuz alçak kalkışma hareketinin 4. yıl dönümü olduğunu belirtti.



Hain saldırıyı bir kez daha en kuvvetli şekilde lanetlerken, üzerinde durulması gereken temel kavramın demokrasi olgusu olduğunu ifade eden Boyacıoğlu, şunları kaydetti:



"Unutulmamalıdır ki, demokrasinin bütün hastalıkları, daha fazla demokrasi ile tedavi edilir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, adalet duygusunun toplumun her kesiminde eşit bir biçimde hissedilmesi, birlik ve beraberliğin tesis edilmesi olmazsa olmazımızdır. İçerisinde bulunduğumuz tüm sorunlar ayrıştırma ötekileştirme yerine birleştirme ile çözülecektir. Vatandaşlarımızın 15 Temmuz gecesi gösterdikleri irade, verdikleri mücadelenin 4. yılında Kazımkarabekirli şehidimiz merhum Muhammet Yalçın başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."