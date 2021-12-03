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17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ - Son Dakika

17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

03.12.2021 15:03

ADANA'da kuzeni Abdulsamet Çiftsüren (15) ile birlikte motosikletle giderken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Çiftsüren'in (19), geçen yıl nişanlısı Hatun B.

ADANA'da kuzeni Abdulsamet Çiftsüren (15) ile birlikte motosikletle giderken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Çiftsüren'in (19), geçen yıl nişanlısı Hatun B. (17) ile düğün yaptıkları, 2 ay önce kız bebeklerinin dünyaya geldiği, 15 Aralık'ta ise nikah kıymak için mahkemeye çıkacakları ortaya çıktı. Saldırganların yakalanmasını isteyen Hatun B., 'Düğünüm olan yerde cenaze çadırı kurdum. Kızım daha babasına doyamadı' dedi.

Olay, 1 Aralık saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çiftsüren ile kuzeni Abdulsamet Çiftsüren motosikletle giderken, yanlarına yaklaşan motosikletteki 2 kişi tabancalarını çıkarıp peş peşe ateş etti. Kuzenler devrilen motosikletle birlikte sürüklenirken, saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajının ardından farklı hastanelere kaldırılan kuzenler, kurtarılamadı. Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren'in cenazeleri, adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'BAŞKASI VURDU İNTİKAMINI BİZDEN ALDILAR'

Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren'in aileleri, Yeşilbağlar Mahallesi'nde kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı. Yusuf Çiftsüren'in annesi Muhlise Çiftsüren (53), 3 Eylül'de İsmail Demir'in (37) öldüğü, kardeşi Hüseyin (24) ve ağabeyi İbrahim Demir'in (39) yaralandığı silahlı saldırının intikamını almak isteyen kişiler tarafından oğluna ve yeğenine pusu kurulduğunu öne sürdü. Demir ailesine saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini savunan Çiftsüren, 'Oğlum işten eve geldi. Maça gidecekti. Yemeğini yedikten sonra telefon geldi. Abdulsamet aramıştı. Tehdit edildiğini söylemiş. Onu almak için fırına gittiğinde pusuya uğramışlar. Başkası vurdu, intikamını bizden aldılar. Zanlılar yakalanmadı. Adalet istiyoruz' dedi.

'BİZ NE YAPTIK'

Yusuf'un ablası Aynur Çiftsüren (25) ise husumetli 2 aileyle yakından ilgilerinin bulunmadığını, Demir ailesine saldıran ailenin ikinci derece akrabası olduklarını öne sürerek, 'Biz ne yaptık' Gidin sizi vuranları vurun? diye konuştu.

Abdulsamet Çiftsüren'in amcasının kızı Kader Demir (33) de 'Amcamın oğlu daha 14 yaşındaydı. Öz amca çocukları, daha yakın akrabaları varken bizi, üçüncü şahısları vurdular. Saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'DÜĞÜNÜM OLAN YERDE CENAZE ÇADIRI KURDUM'

Yusuf Çiftsüren'in dini nikahla birlikte yaşadığı, 2 aylık kızları İkra'nın annesi olan Hatun B. ise geçen yıl düğün yaptıklarını, eşi ölmeseydi nikah kıymak için 15 Aralık'ta mahkemeye çıkacaklarını anlattı. Saldırganların yakalanmasını isteyen Hatun B., '2 aylık bebeğimin yetim olmasına sebep olanların cezalandırılmalarını istiyorum. Tam 1 sene önce 1 haftalık gelindim. 1 sene önce burada düğünüm oldu. Düğünüm olan yerde cenaze çadırı kurdum, cenazesini yapıyoruz. Kızım daha babasına doyamadı. Hiç mi acımadılar, nasıl vururlar' Ben ne onları tanırım ne onlar beni tanır, eşimin, kızımın suçu ne? Daha nikah masasına oturamadan elimden aldılar. Olay günü ona yemeğini hazırladım, yedirdim, maça gidecekti çantasını hazırladım. Beresini yıkadım, tam asıyordum 'vuruldu' dediler. Daha yeni evden gönderdiğim adam, karşımda yemek yediğim adam nasıl ölür?? dedi.

17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Evlilik, Cenaze, Aralık, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 YAŞINDA ANNE OLDU, ÇOCUĞUNUN BABASI NİKAH KIYAMADAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ - Son Dakika
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