ABD'de kiliseye saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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ABD'de kiliseye saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

16.05.2022 10:36

- ABD'de kiliseye saldırı: 1 ölü, 5 yaralı ABD'nin California eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ünün durumu ağır olmak üzere 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- ABD'de kiliseye saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ünün durumu ağır olmak üzere 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ABD'nin California eyaletindeki Laguna Woods kentinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Orange County Şerif Yardımcısı Jeff Hallock

saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 4'ünün durumu ağır olmak üzere 5 kişinin ise yaralandığını belirtti. Hallock, tüm yaralıların Asyalı olduğunu ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Saldırının eski bir papaz onuruna verilen resepsiyon sırasında gerçekleştiği ve içeride 30-40 kişinin bulunduğu bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından bir grup tarafından elleri ve ayakları bağlanan 60'lı yaşlarda Asyalı bir şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığı aktarıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ABD'de kiliseye saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
ABD'de kiliseye saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
ABD'de kiliseye saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
ABD'de kiliseye saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
ABD'de kiliseye saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

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ABD'de kiliseye saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı ABD'de kiliseye saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de kiliseye saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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