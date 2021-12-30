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Son dakika haberleri! ABD'de Müslüman kadın, başörtüsüyle girişine izin verilmeyen poligona dava açtı - Son Dakika

Son dakika haberleri! ABD'de Müslüman kadın, başörtüsüyle girişine izin verilmeyen poligona dava açtı

30.12.2021 20:39
Son dakika haberleri! ABD'de Müslüman kadın, başörtüsüyle girişine izin verilmeyen poligona dava açtı

Son dakika haberlerine göre ABD'nin Missouri eyaletinde, başörtülü olduğu için poligona alınmayan Müslüman kadın işletme aleyhine dava açtı.

ABD'nin Missouri eyaletinde, başörtülü olduğu için poligona alınmayan Müslüman kadın işletme aleyhine dava açtı.

Dava dilekçesine göre, eyaletin Kansas City şehrinde, eşi ile Frontier Justice isimli poligona giden Rania Barakat adlı Müslüman kadının işletmeye girebilmesi için başörtüsünü çıkarması istendi.

İşletme yetkilileri, kıyafet yönetmeliğine göre atış yapacak kişilerin güvenlik gereği en fazla beyzbol şapkası kullanabileceklerini savunarak Barakat'ın poligonu kullanmasına izin vermedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) şubesine başvuran Barakat, Kansas City Federal Mahkemesine, dini özgürlüğünün ihlal edilerek ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle söz konusu poligon aleyhine dava açtı.

CAIR yetkilileri, Frontier Justice isimli poligonun daha önce de aynı gerekçeyle birçok defa başörtülü Müslüman kadınların işletmeyi kullanmasına izin vermediğini kaydetti.

Frontier Justice yetkilileri ise Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, atış sırasında silahtan çıkacak kıvılcımla başörtüsünün alev alabileceğini savunarak müşterilerin güvenliği için kıyafet yönetmeliğini herkese uyguladıklarını iddia etti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kansas City, Missouri, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ABD'de Müslüman kadın, başörtüsüyle girişine izin verilmeyen poligona dava açtı - Son Dakika


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