Son dakika haberleri! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, koronavirüse yakalandı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, koronavirüse yakalandı (2)
06.11.2020 17:58
Edinilen son dakika gelişmesine göre BAŞKAN KARALAR: GENEL DURUMUM İYİAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
BAŞKAN KARALAR: GENEL DURUMUM İYİ
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Karalar, "Genel durumum iyi. Tedbir amaçlı gözetime aldılar doktor arkadaşlarımız, biraz da ısrar ederek. Genel durumum iyi. Bir sıkıntı yok. Lütfen siz de kendinize iyi bakın, kendinizi iyi koruyun. En kısa sürede tekrar buluşmak dileğiyle" diye konuştu.
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