Son dakika haberleri... Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Durmuş'a ait merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 4. katında bulunan dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin mutfak bölümünde çıkan yangını 2 saat süren çalışma sonucu söndürdü.
Buzdolabının arızalanması nedeniyle çıktığı belirlenen yangında evde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 19:39 - Kaynak: AA
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