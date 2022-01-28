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Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı

28.01.2022 13:30
Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Adana'da, evlerinde 1510 gram esrar ve ruhsatsız 3 av tüfeği ile tabanca ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, evlerinde 1510 gram esrar ve ruhsatsız 3 av tüfeği ile tabanca ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay, Çamlıbel ve Abdioğlu mahallelerindeki 3 ikamette uyuşturucu bulundurulduğu iddiası üzerine arama yaptı.

Evlerde, 1510 gram esrar ve ruhsatsız 3 av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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Av Tüfeği, Esrar, Adana, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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