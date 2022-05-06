Son dakika haber | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

06.05.2022 11:31
Son dakika haber | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Müslüm Yavuz idaresindeki 06 AAL 954 plakalı otomobil ile Murat Erdemir idaresindeki 02 HC 126 plakalı motosiklet, eski Adıyaman Belediye Mezarlığı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Murat Erdemir ile motosiklette bulunan Mustafa Başkara yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haber | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haber | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haber | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haber | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Son dakika haberleri: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Son dakika haberleri: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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