Son dakika haber... AK Parti, Ayrancılar İrtibat Bürosuna saldırıyı kınadı

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, partinin Ayrancılar Mahallesi'ndeki irtibat bürosuna bir kişinin sopalı saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada, saat 15.30 sıralarında kimliği belirsiz kişinin irtibat bürosuna sopayla saldırdığını kaydetti.

Saldırganın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığını, işlemlerinin ardından da tutuklandığını aktaran Günaydın, "Saldırıda parti binamızda maddi hasar meydana gelmiş olup, parti çalışanlarımıza hamdolsun ki bir zarar gelmemiştir. Bu gibi üzücü durumlar bizi güzel ilçemiz Torbalı için çalışmaktan alıkoymayacaktır. Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.