Son dakika haberleri... Ankara'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen hücre evlerinde saklandıkları ve internet uygulamaları üzerinden haberleştikleri tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün 'gaybubet' adı verilen hücre evlerinde saklandıkları ve internet uygulamaları üzerinden haberleştikleri saptanan 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.Operasyonda, 6 sahte kimlik ve ehliyet ile 75 bin TL ve 500 Euro ele geçirildi.