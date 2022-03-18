Son dakika haberleri | Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

18.03.2022 11:15
Son dakika haberleri | Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberi: Ankara merkezli 11 ilde terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2013 yılı idare yargı sınavı sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıtmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 11 ilde terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2013 yılı idare yargı sınavı sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıtmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2013 yılı idare yargı sınavı sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıtmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 16 şüpheli tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 11 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 8'ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 8 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı 8 yabancı uyruklu yakalandı Ankara'da terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı 8 yabancı uyruklu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Galatasaray, Avrupa'dan kasasını doldurup döndü! Gelir miktarı şaşkınlık yarattı
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:41:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement