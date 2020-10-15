Son dakika haberleri! Artvin'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika

Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye araç yolunun bulunmaması nedeniyle ekipler ve köy halkı yürüyerek yangın alanına ulaşarak yangına müdahale etti.

Köylülerin yangın ihbarı üzerine bölgeye Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Maden Köyü Lebiskür mevkiinde nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

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