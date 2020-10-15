Artvin'in Murgul İlçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Maden Köyü Lebiskür mevkiinde nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Köylülerin yangın ihbarı üzerine bölgeye Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye araç yolunun bulunmaması nedeniyle ekipler ve köy halkı yürüyerek yangın alanına ulaşarak yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Artvin'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika