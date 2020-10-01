Son dakika haberleri... Artvin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilköy köyünde K.K'nin, Karşıköy köyünde ise R.B'nin uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 6,075 gram kubar esrar, 2 kök kenevir bitkisi ve hasat edilmiş 9 kenevir bitkisi gövdesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.