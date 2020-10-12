Son dakika haberleri: Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aralık köyünde N.A'nın ikametine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 1,024 gram kubar esrar, 17 gram kenevir bitkisi tohumu, hasat edilmiş 13 kenevir bitkisi gövdesi, 1 sigara kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: AA
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