Son dakika haberleri: Ataşehir'de kılıçla saldırıya uğrayan mimar Başak Cengiz hayatını kaybetti - Son Dakika

Ataşehir'de kılıçla saldırıya uğrayan mimar Başak Cengiz (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi'nde dün akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ B'nin (27) kılıçlı saldırısına uğradı.

Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Can Göktuğ B, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Göktuğ B, hakimlikteki ifadesinde, olay günü sinirli ve moralinin bozuk olduğunu, bir anlık öfkeyle istemeden yaptığını, daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiğini anlattı.

Şüpheli, Başak Cengiz'i tanımadığını, olayda kullandığı kılıcı çantasında taşıdığını, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüğünü ve çantasındaki kılıcı çıkartarak 4 kez sapladığını hatırladığını belirterek, sonrasında eve gittiğinde üzüntüsü ve moral bozukluğunun geçtiğini, normalde böyle bir insan olmadığını, kendisine şaşırdığını ve pişman olduğunu söyledi.

Şüphelinin annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu da müvekkilinin 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü, verilen ilaçları düzenli olarak kullandıramadıklarını, son 2-3 senedir tedaviyi reddettiğini ve kendisiyle görüşmediğini kaydetti.

Avukat Yomralıoğlu, Göktuğ B'nin sıkıntılarının arttığını gözlemlediğini, akıl sağlığının yerinde olmadığını, bu nedenle CMK 74. maddesinin uygulanıp, şüphelinin gözlem altına alınarak tedavisinin yapılmasını talep etti.

Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu ikrar etmesi ve yeterli delillerin bulunması nedeniyle Can Göktuğ B'nin tutuklanmasına hükmetti.