Üye Girişi
Son dakika haberleri: Ataşehir'de kılıçla saldırıya uğrayan mimar Başak Cengiz hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ataşehir'de kılıçla saldırıya uğrayan mimar Başak Cengiz hayatını kaybetti

10.11.2021 20:17
Son dakika haberleri: Ataşehir'de kılıçla saldırıya uğrayan mimar Başak Cengiz hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Ataşehir'de kılıçla saldırıya uğrayan mimar Başak Cengiz (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ataşehir'de kılıçla saldırıya uğrayan mimar Başak Cengiz (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi'nde dün akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ B'nin (27) kılıçlı saldırısına uğradı.

Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Can Göktuğ B, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Göktuğ B, hakimlikteki ifadesinde, olay günü sinirli ve moralinin bozuk olduğunu, bir anlık öfkeyle istemeden yaptığını, daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiğini anlattı.

Şüpheli, Başak Cengiz'i tanımadığını, olayda kullandığı kılıcı çantasında taşıdığını, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüğünü ve çantasındaki kılıcı çıkartarak 4 kez sapladığını hatırladığını belirterek, sonrasında eve gittiğinde üzüntüsü ve moral bozukluğunun geçtiğini, normalde böyle bir insan olmadığını, kendisine şaşırdığını ve pişman olduğunu söyledi.

Şüphelinin annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu da müvekkilinin 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü, verilen ilaçları düzenli olarak kullandıramadıklarını, son 2-3 senedir tedaviyi reddettiğini ve kendisiyle görüşmediğini kaydetti.

Avukat Yomralıoğlu, Göktuğ B'nin sıkıntılarının arttığını gözlemlediğini, akıl sağlığının yerinde olmadığını, bu nedenle CMK 74. maddesinin uygulanıp, şüphelinin gözlem altına alınarak tedavisinin yapılmasını talep etti.

Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu ikrar etmesi ve yeterli delillerin bulunması nedeniyle Can Göktuğ B'nin tutuklanmasına hükmetti.

Barbaros Mahallesi, Gayrettepe, Ataşehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ataşehir'de kılıçla saldırıya uğrayan mimar Başak Cengiz hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PSG'de takım arkadaşını demir çubukla dövdürten futbolcu tutuklandı! Saldırının sebebi şaşkınlık yarattı 20:13 PSG'de takım arkadaşını demir çubukla dövdürten futbolcu tutuklandı! Saldırının sebebi şaşkınlık yarattı Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı 20:11 Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum 19:18 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum
Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar 17:50 Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü DSÖ 14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak

Son Dakika Haberleri
20:14 Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı
20:12 PSG'de takım arkadaşını demir çubukla dövdürten futbolcu tutuklandı! Saldırının sebebi şaşkınlık yarattı
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi
20:11 Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
19:17 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum
19:07 Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı
18:23 Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
18:20 Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu
18:14 Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı
18:05 Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi
Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi         
20:12
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı         
19:08
10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
17:45
Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı         
17:27
"Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı         
16:58
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı         
11:08
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 20:22:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ataşehir'de kılıçla saldırıya uğrayan mimar Başak Cengiz hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement