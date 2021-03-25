AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA - Son Dakika

AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA

25.03.2021 10:41

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar'da denetlenen kahvelerden 4'ünde yasağa rağmen iskambil veya okey oynadığı belirlenen 32 kişi hakkında işlem yapıldı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar'da denetlenen kahvelerden 4'ünde yasağa rağmen iskambil veya okey oynadığı belirlenen 32 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaymakam Kemal İnan'ın talimatı ile oluşturulan aralarında Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Avcılar Belediyesi'nden görevlilerin de bulunduğu mobil denetim ekibi, bu ay başından itibaren açılmasına karar verilen kahvehaneleri denetledi. Denizköşkler, Mustafakemal Paşa ve Gümüşpala Mahallesi'nde denetlenen bazı kahvelerde kurallara uyulduğu halde 4'ünde, ' koronavirüs tehdidi yok' gibi davranıldığı görüldü. Bu kahvehanelerde, masa ve sandalyelerin belirlenen kuralların dışında çok sık yerleştirildiği, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ayrıca yasak olmasına rağmen iskambil ve okey oyunları oynandığı belirlendi. İşletmeci ve müşterilerden bir bölümü kahvehanede oyunun yasak olduğun bilmediklerini söyledi. Bir kahvehanede kurallara uyulduğu halde ekibin geldiğini görenlerin ikinci kapıdan koşarak uzaklaştığı dikkat çekti. Kahvehane işletmecisi, 'Hiçbir oyun oynanmıyor, neden kaçtıklarını da bilmiyorum. Maskeden veya başka bir nedenle kendilerine ceza yazılmasından korktular sanırımö dedi.

Kahvede oyun oynarken yakalananlar, evde duramadıklarını belirtirken kendilerine ceza yazılmamasını istediler. Bir kahvehanede masaların çok sık olduğu görülünce, belediye zabıta memura dosyasındaki krokiyi çıkararak uyulması gereken ölçüleri gösterdi, yan yana iki masadan birisinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Avcılar Kaymakamlığı görevlileri Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet sucudan 4 kahvehanede 32 kişiye 3 bin 469 TL'den toplam 111 bin 8 TL idari para cezası tutulması için tutanak hazırladı.

AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA
AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA

Emniyet Müdürlüğü, Kemal İnan, oyunlar, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KAHVEHANEDE OYUN OYNAYANLARA CEZA - Son Dakika


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