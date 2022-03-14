Son dakika haberleri... Ayvalık'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ayvalık'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu

14.03.2022 08:53
Son dakika haberleri... Ayvalık'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu

Son dakika habere göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda sahte içki ürettiği belirlenen bir kişi yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda sahte içki ürettiği belirlenen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; jandarmanın sahte-kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ayvalık'ta bir kişinin evinde yapılan aramalarda 66 llitre sahte içki, 3 adet elektronik pompa ve 5 adet içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - BALIKESİR

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Balıkesir, Hisarcık, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ayvalık'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ayvalık'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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