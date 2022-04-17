Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI - Son Dakika
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Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

17.04.2022 05:03

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit aileleri ile iftarda bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit aileleri ile iftarda bir araya geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Şehit ailelerinin konuk olduğu iftara, Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ile Mevlüt Karakaya, MHP milletvekilleri ve partililer katıldı. Konuklarla selamlaşan Bahçeli, iftar yemeğinin ardından hatıra fotoğrafları çekindi.

Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI
Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI
Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI
Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI
Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI
Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI
Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI
Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

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MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli, şehit aileleriyle iftarda buluştu Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli, şehit aileleriyle iftarda buluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI - Son Dakika
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