Son dakika haberleri... Bakan Gül: "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun" - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Meyra Palace Otel'de düzenlenen Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu'na katıldı. (1)

"Hukukun üstünlüğü kavramının ete kemiğe bürünmesi, bağımsız ve tarafsız, iyi işleyen, insan hayatını kolaylaştırıcı, erişilebilir ve güçlü bir yargı teşkilatıyla olur"

"Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır. Bu kapıya gelen herkes hakkına erişeceğini, bu kapıya gelen herkes en saygın muamele göreceğini bilmemli, hissetmeli ve yaşamalıdır"

"Uygulamada, adliyeye yolu düşen herkes için kolaylaştırıcı olmak insana verilen değerin bir gereğidir"

"Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Bizim yargıçlardan, yargı mensuplarından beklediğimiz, 'Şu ne der, bu ne der, Adliyeye gelen insan şöyle bir şeyde bulunur, telkinde bulunur, şu nasıl bakar, nasıl değerlendirilir, bu konjonktürde uygun mudur?' Arkadaş, yargı konjonktüre bakmaz, yargı hatıra bakmaz, yargı birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya bakar, vicdanına bakar, hukuka bakar, Anayasa'ya bakar"