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Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok

21.02.2022 00:41
Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tekirdağ'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tekirdağ'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23.20'de, Tekirdağ Şarköy açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Tekirdağ halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem (3) Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem (3) Depremdeki korku dolu anları anlattılar: 'Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor' Depremdeki korku dolu anları anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor"

Fahrettin Koca, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok - Son Dakika
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