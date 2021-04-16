Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: 'Aile Danışmanlığı' hizmetimizden geçen yıl 35 bin kişi yararlandı - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıl 'Aile Danışmanlığı' hizmetinden 35 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla ülke genelinde danışmanlık, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Bakan Selçuk, özellikle aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün sağlanması ve aile değerlerinin sağlıklı bir biçimde gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012 yılında bu yana 81 ildeki il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerindeki uzman personel aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz 'Aile Danışmanlığı' hizmeti sunmaya devam ettiklerini anımsattı. Bakan Selçuk, "81 ilde verdiğimiz aile danışmanlığı hizmetimizden 2020 yılında 35 bin vatandaşımız yararlanırken; bugüne kadar toplam 73 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduk" dedi.

'E-DEVLET ÜZERİNDEN DE BAŞVURU YAPILABİLİYOR'

Aile Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden de başvuru yapabileceklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden başvurdukları takdirde bulundukları ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden randevu sistemi ile Aile Danışmanlığı hizmeti alabiliyor. Bugüne kadar e-Devlet üzerinden yapılan 7 bin başvuruya danışmanlık hizmeti sunduk" ifadesini kullandı.