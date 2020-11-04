Son dakika haberleri... Başkan Akpolat, Lösemili çocuklara destek çağrısında bulundu - Son Dakika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Lösemili çocuklara destek çağrısında bulundu. Akpolat: "Çocukların mücadele gücü bizim için en büyük umut kaynağı. Lösemili Çocuklar Haftası'nda hepinizi Lösev'e destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz sene 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü yapılmasına öncülük ederek Lösemili Çocuklara destekte bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bu sene pandemi süreci nedeniyle vatandaşlara sosyal medya üzerinden bir çağrıda bulundu. Akpolat: "Çocukların mücadele gücü bizim için en büyük umut kaynağı. Lösemili Çocuklar Haftası'nda hepinizi Lösev'e destek olmaya davet ediyorum" dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş'ta bulunan irtibat ofisinin önünde yer alan parkın adının da Beşiktaş Belediye Meclisi'nde LÖSEV Parkı olarak değiştirilmesine öncülük etmişti.