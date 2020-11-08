Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: "Birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: "Birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz"

08.11.2020 11:07
Son dakika haberleri: Başkan Kılıç:

Son dakika haberleri... AK Parti Erenler İlçe Teşkilatı'nın Mahalle Başkanları Toplantısında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Milletimize karşı bir sorumluluğumuz, davamız var. Bir dava geçmişinden aldığı güçle yarınlarına ümitle bakar. Erenler'imiz için hedeflerimiz, hayallerimiz var" dedi.

AK Parti Erenler İlçe Teşkilatı'nın Mahalle Başkanları Toplantısında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Milletimize karşı bir sorumluluğumuz, davamız var. Bir dava geçmişinden aldığı güçle yarınlarına ümitle bakar. Erenler'imiz için hedeflerimiz, hayallerimiz var" dedi.

AK Parti Erenler İlçe Teşkilatı'nın Mahalle Başkanları Toplantısına katılan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül, İlçe Başkanı Erdal Köse ve mahalle başkanlarının katıldığı program İlçe Başkanı Erdal Köse'nin konuşmaları ile başladı. Başkan Köse, "Kongre süreci geride kaldı. Şimdi belediyemiz, ilçe yönetimimiz ve siz kıymetli mahalle başkanlarımız ile bir birlik ve beraberlik içinde Erenler'imiz için çalışma zamanı" dedi.

Ardından konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Kısa zaman aralıkları ile siz kıymetli mahalle başkanlarımız ile bir araya geliyor ve ciddi bir şekilde bu buluşmalara önem veriyoruz. Sizler muhtarlarımız gibi mahallelerimizde önemli bir rol alıyorsunuz. Mahallelerimizdeki, sokaklarımızdaki eksiklikleri, sorunları, vatandaşlarımızın taleplerini bize ileterek ciddi manada bizlere destek oluyorsunuz" diye konuştu.

Başkan Kılıç, "İlçe Başkanımızın da ifade ettiği gibi kongre süreci geride kaldı. Kongrenin tekrardan sizlere ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, el birliği ile omuz omuza güzel Erenler'imize kalıcı hizmetler kazandırmaya devam edeceğimize inandığımı belirtmek istiyorum. Milletimize karşı bir sorumluluğumuz, davamız var. Bir dava geçmişinden aldığı güçle yarınlarına ümitle bakar. Erenler'imiz için hedeflerimiz, hayallerimiz var. Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kılıç, "Sizlerin de ifade ettiği gibi Erenler İlçemize yapılması planlanan 250 Yataklı Acil Durum Hastanesi gerçekten önem arz ediyor. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta Kasım Meclisimizde ilk etapta söz verdiğimiz 500 Bin Liralık desteği meclisimizde oy birliği ile kabul ettik. Şimdi Sakarya Valiliğimiz tarafından açılacak olan hesabı bekliyoruz. Bu konuda şehrimize, iş insanlarımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Erenler'in 33 mahallesinin her bir sokağına hizmet götürebilmek için var güçleri ile çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kılıç, "Erenler'imizin 33 mahallesine, her bir sokağına hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şimdiye kadar geçtiğimiz süre zarfında baktığımızda ilçe merkezimizde ciddi bir asfalt çalışması gerçekleşti ve devam ediyor. Bununla birlikte çevre düzenlemelerimiz aynı şekilde sürüyor. Kırsalda sulama kanalları ve tarla yollarının açılması ve tadilat çalışmalarının yanı sıra doğal gaz çalışması da devam ediyor. Hız kesmeden Erenler'imiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: Birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz
Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: Birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz
Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: Birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz
Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: Birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz
Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: Birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz
Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: Birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz

Fevzi Kılıç, AK Parti, Erenler, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: 'Birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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