Son dakika haberleri... Belçika'da tam aşılıların ölüm ve hastaneye yatış oranı 8 kat daha düşük - Son Dakika

Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılmaya devam ettiği Belçika'da nüfusun yarısı takviye doz aşılarını yaptırırken, Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), tam aşılı kişilerin ölüm ve hastaneye yatış oranlarının 8 kat daha düşük olduğunu duyurdu.

Sciensano'nun açıkladığı verilere göre, Belçika'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 63'ü, tüm nüfusun ise yüzde 51'i tam aşılarına ek olarak bir takviye doz aşı oldu.

Ekim 2021'den bu yana toplanan veriler, tam aşılanmış kişilerin aşılanmamışlara oranla ölüm ve hastaneye yatırılma oranının 8 kat daha az olduğunu ortaya koydu.

8-14 Ocak haftasında yüzde 33'lük artışla ortalama 26 bin 908 vaka görüldü, testlerin yüzde 33'ü pozitif çıktı.

Noel tatilinden bu yana vakalar hızla artarken, ölüm oranları stabil seyretti. Günde ortalama 21 kişi yaşamını yitirirken, bu geçen haftaya oranla yüzde 14'lük düşüşe karşılık geliyor.

11-17 Ocak haftasında ise yüzde 13'lük artışla ortalama 205 kişi hastaneye kaldırıldı.

17 Ocak'ta hastanelerde tedavi gören 2 bin 323 kişiden 396'sı yoğun bakımda, 217'si solunum cihazına bağlı durumdaydı.

Aynı dönemde ülkede hayati tehlike altındaki hastaların sayısı azalmaya devam etti.

Belçika hükümeti, yetişkinlerin büyük çoğunluğunun Mart 2022 itibarıyla takviye dozları yaptırmış olmasını planlıyor.

Belçika'da 11 milyon 400 binlik nüfusun 8 milyon 830 binden fazlası tam aşılandı, bu da yüzde 77'lik bir orana denk geliyor. Yetişkinlerin ise yüzde 88'si tam aşılanmış durumda.

Salgının başından bu yana Belçika'da toplam 28 bin 661 kişi hayatını yitirdi.